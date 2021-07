Coronavirus en Belgique le jeudi 15 juillet : la hausse des cas se confirme, mais la stabilisation des admissions (de non vaccinés surtout) aussi

La tendance des chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique se confirme de jour en jour: une hausse rapide et constante des cas (qui doublent actuellement en 8 jours), mais une stabilisation des admissions à l'hôpital, à un niveau bas. Après un léger pic mercredi dernier, la situation s'est stabilisée, et la moyenne reste depuis entre 17 et 18 admissions par jour. Des hospitalisés parfois plus jeunes, mais pas tous, et essentiellement des personnes non-vaccinées.

Le nombre de décès reste lui très bas, et tend vers zéro.

Lire aussi: Les patients actuellement hospitalisés pour le Covid en Belgique: des jeunes, des vieux, mais surtout des non-vaccinés

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano