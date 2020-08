Coronavirus en Belgique : le gouvernement en appelle au "sens des responsabilités" des citoyens revenant de zone rouge

Lors du Conseil national de sécurité de ce jeudi 20 août, la question des voyages a été débattue. Mais en conférence de presse, la Première ministre Sophie Wilmès n’a pas annoncé un renforcement des mesures. Certains assouplissements sont même prévus : les couples non-mariés pourront traverser de nouveau les frontières pour se retrouver.

Alors que la motivation des Belges à respecter les règles semble en baisse, ne devrait-on pas se montrer plus strict concernant les arrivées de Belges en provenance de zones classées en rouge ? "Il ne faut pas confondre la règle et le respect de la règle, note Sophie Wilmès. Je ne suis pas convaincue que tout soit respecté au même niveau : certains seront tellement attentifs qu’ils ne voyageront pas, pour éviter de se retrouver en zone rouge, et d’autres iront un peu plus loin…" Selon la Première ministre, la question est donc plutôt celle de la confiance, car même si les mesures sont strictes, il faut avant tout "compter sur le sens des responsabilités des citoyens".

Les autorités ont d’ailleurs rappelé qu’un protocole existait pour les personnes revenant de zone rouge, qui doivent se soumettre à un test de dépistage du covid-19 et à une quarantaine de quatorze jours. "Si ces personnes n’ont pas été testées, le fédéral peut envoyer un signal aux call centers dans chacune des rRgions", précise Elio Di Rupo, le ministre-président wallon.

Un suivi est ensuite mis en place : la personne est contactée, et si elle ne répond pas, une équipe mobile peut se rendre chez elle pour lui rappeler de se faire dépister et de se mettre en quarantaine, au risque d’encourir des amendes au niveau régional. "S’il faut aller plus loin, nous allons étudier comment aller plus loin", note Sophie Wilmès.