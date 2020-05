Coronavirus en Belgique: "Le covid-19 nous a donné une leçon une vie", les médecins témoignent de leur quotidien

Les médecins sont en première ligne face au coronavirus. Chaque soir, à 20h, nombreux sont ceux qui souhaitent leur rendre hommage à leurs fenêtres ou au balcon. Une expérience inédite pour ces héros du quotidien face à un virus qui contamine l’ensemble du globe et dont on ne sait finalement pas grand chose.

Une colère face à l'"immobilisme en Belgique"

C'est la première chose que livre le médecin. Son sentiment de colère face l' "immobilisme" du pays quand les premiers cas sont apparus en Chine. "C'est un peu l'image des personnes que l'on envoie sur les champs de mines. Ils ne savent pas où marcher et finalement ils sautent sur les mines."

Mais, très vite, le médecin souhaite également souligner "l'élan de solidarité dans les hôpitaux".

Et puis, si la colère est là, il a bien fallu la mettre de côté et laisser la place à l'action. C'est aussi ça d'être en première ligne.

D'autant que le virus ne leur laisse aucun répit. Il est vorace et rapide. "En peu de temps, en deux ou trois jours tous les lits de soins intensifs étaient remplis et les patients se dégradaient à vue d’œil", raconte le médecin.

Tomber malade, "frustration" et "culpabilité"

Viennent ensuite la frustration et la culpabilité. Au bout de quelques temps, Soheil Zahir tousse, frissonne. C'est le Covid-19. "J'ai du rester à la maison confiné d'une part et d'autre part me soigner, alors que le pic commençait à s'approcher".

C'est donc avec plus de sérénité, "car peut être un peu protégé contre la maladie", que l'urgentiste retourne au front.

L'incompréhension face aux mesures de déconfinement

Pour le médecin, les mesures de déconfinement, telles qu'elles sont prises ne font pas de sens scientifiquement. Il se prépare déjà à une deuxième vague. Une deuxième vague qui sera "difficile" dit-il.

"En tant que scientifiques, nous avons l'habitude des tests. Dans un test, on modifie un paramètre et on attend le temps qu'il faut pour vérifier les changements apportés. Mais ici on modifie plusieurs paramètres, et on n'attend qu'une semaine pour vérifier. Or, tout le monde le sait, il faut au moins deux semaines avant qu'une action puisse se voir au niveau épidémiologique".

"Le covid-19 nous a donné une leçon une vie", souffle le médecin. A l'avenir nous ne pourrons plus vivre de la manière façon. Personne n'est à l'abri face au coronavirus souligne-t-il. "Il faut toujours vivre avec l'idée que la mort n'est pas loin et profiter du temps présent", conclut Soheil Zahir.