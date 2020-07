Coronavirus en Belgique : "Le Covid-19 menace notre société et nous annonce des semaines difficiles"

Le Centre de crise et l’institut de santé publique Sciensano ont repris leurs conférences de presse trois fois par semaine pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19 dans notre pays.

Les nouvelles admissions à l’hôpital et les nouvelles infections "ne vont pas dans la bonne direction", a déclaré Frédérique Jacobs, qui remplace Yves Van Laethem en tant que porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

Dès lors, "au plus tôt courbe redescendra, au plus tôt nous reprendrons la situation en main et nous éviterons une situation comparable à celle de mars".Et Antoine Iseux, du centre national de crise de compléter : "Le Covid-19 menace notre société et nous annonce des semaines difficiles […] Les semaines à venir seront compliquées, mais nous pouvons le faire ensemble avec patience et courage".

Des propos qui vont dans le sens de ceux tenus par Emmanuel André sur le plateau du journal télévisé de 19h30 mercredi soir