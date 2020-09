Coronavirus en Belgique : le centre de crise rappelle quelques conseils pratiques aux étudiants et aux parents d'élèves

Ce lundi, lors du dernier point de presse, Yves Van Laethem avait mis en évidence l’évolution positive des chiffres et démontré l’impact des mesures prises à Bruxelles et Anvers suite à la recrudescence des cas au mois de juillet. Le porte-parole avait également indiqué que les mesures avaient permis "d’empêcher que cette vaguelette devienne une deuxième vague" .

Ce mercredi 02/09/2020 à 11 heures, les experts du centre interfédéral de crise Covid-19 et de l’institut Sciensano font un nouveau point sur la situation épidémiologique dans notre pays. Yves Van Laethem a fait le point sur les chiffres du coronavirus ce 02/09/2020. Les chiffres poursuivent la même tendance avec une diminution globale des contaminations. Cette diminution concerne l’ensemble de la Belgique à l’exception des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et de Liège.

Le porte-parole du centre de crise a indiqué que dans le cadre du retour à l’école, ce ne sont pas uniquement les directions et les enseignants qui doivent prendre leurs responsabilités ce sont également les élèves et leurs parents "qui doivent adapter leurs comportements à l’école".

Il a également insisté sur tout le travail effectué en amont par les équipes pour se préparer à une rentrée scolaire placée sous le signe du Covid, avec de nombreuses incertitudes. "C’est très satisfaisant de constater que la rentrée a pu bien se passer de manière générale et que les élèves et les enseignants sont prêts pour cette belle nouvelle année scolaire".

Antoine Iseux a rappelé qu’un premier jour d’école "est toujours une journée haute en émotion et hier a été une première journée d’école très spéciale pour les élèves, les enseignants et les équipes d’encadrement".

"Par exemple, il est demandé pour le moment aux élèves du secondaire de porter un masque en papier ou en tissu durant la journée. Nous savons tous que ça peut ne pas être des plus agréable mais nous sommes convaincus que cela peut devenir une habitude, un réflexe sain pendant cette période", a indiqué Antoine Iseux. "Enfin, sain, s’il est porté évidemment correctement c’est-à-dire qu’il couvre la bouche et le nez".

Le porte-parole a également évoqué l’importance de l’hygiène du masque "qui va être porté toute la journée" à l’école : "Un masque en tissu peut être facilement lavé. Prévoyez également un petit sac en plastique fermable, 'zippable', ça peut être un sac de congélation, par exemple, pour entreposer convenablement les masques lorsqu’ils sont retirés, sur le temps de midi par exemple".

Points d’attention à la sortie des écoles et sur les trajets vers l’école

À côté de l’hygiène du masque, le centre de crise rappelle l’importance d’adapter les comportements en dehors de l’école. "Les abords d’une école peuvent être très fréquentés au départ où à l’arrivée des élèves. Dans ces circonstances de rassemblement, de concentration potentielle de personnes, porter un masque est également important", a ajouté M. Iseux.

"Respecter les distances avec les autres est également important qu’on soit élève ou qu’on soit adulte". Il invite également les parents d’élèves à éviter les rassemblements et les discussions à la sortie des écoles. "Ce n’est peut-être pas la meilleure idée, pour le moment".

Pour les plus grands qui se déplacent seuls vers l’école et pour rentrer chez eux après les cours, le porte-parole rappelle que les plus de douze ans doivent porter un masque dans les transports en commun et dans "certaines rues, voire toutes les rues en Région bruxelloise". Le respect de la distance d’1,5 mètre "est également de mise".

Traitement du masque au retour à la maison

Enfin, en rentrant des cours, le centre de crise invite les étudiants à être attentifs "aux derniers réflexes de la journée".