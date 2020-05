Coronavirus en Belgique : le bilan de Croix-Rouge depuis deux mois sur le front

À l’occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge qui aura lieu ce vendredi, l’organisation belge dresse ce jeudi un bilan chiffré de ses actions menées depuis le 15 mars. Au total, quelque 4400 personnes travaillent tous les jours sur le terrain dans le contexte de la crise du coronavirus.

En Wallonie, 24 postes médicaux d’orientation sont encore présents devant les hôpitaux, ainsi que deux à Bruxelles. Les ambulances de la Croix-Rouge de Belgique ont également transporté 1500 patients atteints du coronavirus à ce jour.

Au secours des plus démunis

Les équipes ont déjà distribué 42.000 repas aux personnes sans-abri et plus de 9800 colis alimentaires aux familles précarisées à travers leurs points de distribution alimentaire en Wallonie et à Bruxelles.

Des spécialistes psychosociaux de l’organisation ont également renforcé l’équipe du centre d’appels fédéral, venant ainsi en aide à plus de 1200 personnes par téléphone.