Coronavirus en Belgique le 8 janvier : la courbe des contaminations remonte légèrement, le taux de positivité en diminution

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1664 par jour entre le 29 décembre et le 4 janvier, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 2% par rapport à la période de sept jours précédente, mais c’est en fait une hausse par rapport aux jours précédents. Cette moyenne sur 7 jours était de 1588 cas par jour lundi 4 janvier, de 1581 cas quotidiens mardi, 1580 cas par jour ce mercredi et de 1620,4 cas ce jeudi. Cette courbe s’est donc aplati ces derniers jours, et elle est doucement en train de remonter.

lors de la conférence de presse de centre de crise mardi : "Avec le retour à la vie active, on s’attend néanmoins à voir augmenter le nombre de tests, notamment sur les personnes de retour de vacances à l’étranger, ce qui pourrait nous amener à constater une baisse moins rapide des cas de contamination ", avait-il annoncé. Un mouvement qu’avait prédit Yves Van Laethem: "Avec le retour à la vie active, on s’attend néanmoins à voir augmenter le nombre de tests, notamment sur les personnes de retour de vacances à l’étranger, ce qui pourrait nous amener à constater une baisse moins rapide des cas de contamination