Coronavirus en Belgique le 6 avril 2021: le nombre de décès continue à remonter rapidement

Les moyennes des admissions et celles des contaminations affichent en effet une tendance à la baisse par rapport à la veille. Pour les contaminations, on est même à une diminution de 12% par rapport à la semaine précédente.

De plus, les chiffres du nombre de personnes hospitalisées, et en particulier en soins intensifs continuent eux de grimper. On en est à 3167 personnes hospitalisées, dont 893 en soins intensifs, avec des provinces où plus de 50% des lits sont déjà occupés, obligeant les hôpitaux à passer en phase 2A.

Enfin, après avoir baissé pendant deux mois, la moyenne des décès recommence à grimper rapidement, passant en deux semaines d'environ 25 à près de 35 décès quotidiens. Des décès qui touchent moins les plus de 85 ans, mais plus les 65-84 ans, dont une majeure partie n'est pas vaccinée.

46 décès sont ainsi déjà enregistrés à la date du 5 avril, un record depuis le 14 février, alors que ces chiffres sont encore loin d'être complets. 46 décès ont aussi été comptabilisés le 2 avril.