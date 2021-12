Coronavirus en Belgique le 28 décembre: les indicateurs en baisse, sauf en région bruxelloise et parmi les 20-29 ans

Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus poursuivent leur baisse, malgré le fait que le variant Omicron semble devenu dominant dans notre pays.

Le rythme de la baisse semble toutefois un peu ralentir, en particulier pour les contaminations. Il y a même une légère hausse pour deux catégories: la région bruxelloise (+3%), et la catégorie d'âge des 20-29 ans (+2%). Ce qui pourrait correspondre à ce qu'on observe dans d'autres pays, où le variant Omicron a surtout commencé à pousser dans les capitales (Paris, Londres, Copenhague), et parmi cette tranche d'âge.

Si on examine plus précisément la "heatmap" du statisticien gantois Bart Mesuere, on se rend compte qu'à Bruxelles, les chiffres augmentent aussi chez les 30-39 ans, et parmi les plus de 70 ans. Et que pour les 20-29 ans, ça monte aussi dans les deux provinces de Brabant.