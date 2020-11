Coronavirus en Belgique le 27 novembre : le nombre d'hospitalisations poursuit sa pente descendante

2565 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce 27 novembre en Belgique ces dernières 24 heures tandis que la journée sera marquée par un comité de concertation décisif qui pourrait bien aboutir sur un assouplissement des mesures destinées à enrayer la propagation de Covid-19.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2764,6 par jour entre le 17 novembre et le 29 novembre, J-10 et J-4, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 37% par rapport à la période de sept jours précédente. Et ce, malgré la reprise des tests sur les personnes asymptomatiques entamée ce lundi 23 novembre.

256 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 256,9, soit une diminution de 31% par rapport à la semaine précédente.

343 personnes sont aussi sorties guéries de l’hôpital ces dernières 24 heures. Il y a désormais 4395 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 1034 sont en soins intensifs

142 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures, ce qui fait diminuer cette funèbre moyenne: entre le 17 novembre et le 29 novembre, J-10 et J-4 , le virus a fait 149,1 morts par jour, soit une diminution de 21,3%.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 16.219 personnes sont décédées du Covid 19.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 12,5% à l'échelle nationale. Mais ce chiffre est lui aussi influencé par ces changements dans la stratégie de testing. Depuis le début de l'épidémie, plus de 5,7 millions de tests ont été réalisés.