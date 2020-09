Coronavirus en Belgique le 13 septembre : 941 nouveaux cas rapportés en 24h, une augmentation importante

Ce dimanche 13 septembre, on compte 941 nouvelles contaminations par rapport au bilan de ce samedi. Des cas nouvellement détectés à ventiler sur les dates de diagnostic. Néanmoins, on observe qu’il s’agit d’une importante augmentation, un chiffre qui n’a pas été atteint au cours du dernier mois. C’est une augmentation de 38% en moyenne. Selon Sciensano, le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 636,3 cas entre le 3 et le 9 septembre. (Les chiffres sont calculés en j-4, afin de ne prendre en en compte que les chiffres consolidés)

Au total, le nombre de cas recensés en Belgique atteint désormais 92.478 depuis le début de la pandémie.

Le taux d’incidence cumulé sur 14 jours est lui aussi en augmentation. On compte désormais 66,9 contaminations pour 100.000 habitants. C’est une augmentation de 15% en moyenne.

Quant aux hospitalisations, là encore les courbes repartent à la hausse. On compte 34 nouvelles hospitalisations par rapport au bilan de la veille. En moyenne, entre le 6 et le 12 septembre on compte 26,6 nouvelles hospitalisations quotidiennes (soit 186 hospitalisations en 7 jours). Tandis que sur la semaine précédente, soit du 30 août au 5 septembre, on comptait une moyenne de 16,5 (soit 118 hospitalisations en 7 jours). C’est donc une augmentation de 57.6% des hospitalisations.

Au total, 19.273 personnes ont été hospitalisées à cause du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.

4 décès ont été encodés depuis le bilan de la veille, sur base des chiffres non ventilés. En moyenne sur la dernière période de 7 jours, on compte 2,6 décès par jour. Là, la courbe reste relativement stable. On compte désormais 0,6 décès par jour selon le tableau de bord de l’institut Sciensano. Au total, 9923 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de tests, et le taux de positivité, sont eux aussi en augmentation, et ne suffisent pas en eux-mêmes à expliquer l'augmentation de nouveaux cas.