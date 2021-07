Coronavirus en Belgique le 10 juillet : les cas toujours en hausse, notamment à cause des retours de voyage, les hospitalisations à un plancher

Le nombre de cas détectés de coronavirus en Belgique continue d'augmenter rapidement, selon la mise à jour du tableau de Sciensano ce samedi. La moyenne calculée sur les chiffres consolidés, de J-4 à J-10, affiche une augmentation de 82% par rapport à la semaine précédente, et les chiffres des derniers jours restent dans cette tendance, qui pourrait même encore s'accélérer: le mardi 6 juillet, 1035 cas ont été détectés, contre 559 le mardi précédent. Cela faisait plus d'un mois qu'on n'avait plus atteint les 1000 contaminations en un jour. Et alors que les chiffres ne sont pas encore complets, on en est déjà à 1147 contaminations enregistrées (contre 612). On s'oriente donc vers une progression exponentielle et un doublement des cas en une semaine.

Ce n'est que partiellement lié à l'augmentation des tests (+34%). A noter d'ailleurs que le taux de positivité des candidats voyageurs reste assez bas, tandis qu'il augmente parmi les cas contacts des contaminés et parmi les voyageurs de retour de zone rouge(2,4% de tests positifs alors que le taux global est de 1,3%). C'est particulièrement vrai pour les retours d'Espagne: 3,8% des voyageurs de retour du pays ont été testés positifs.

Les chiffres des admissions sont un peu plus rassurants. Après avoir grimpé d'un coup il y a deux jours (et ce suite au pic de 28 admissions enregistrées mercredi), la moyenne s'est stabilisée sous les 18 hospitalisations par jour. Il y a eu 20 admissions enregistrées ce vendredi, contre 22 le vendredi précédent. On ne peut donc pas dire que ces hospitalisations, qui étaient redescendues très bas soient réellement en train de grimper, mais elles ont en tout cas cessé de diminuer et semblent à un "plancher".

Toute la question est de voir si la vaccination, qui protège contre les formes les plus graves de la maladie, fera barrage à cette augmentation des cas ou si comme en Angleterre elles vont finir par doucement remonter.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano