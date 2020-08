Coronavirus en Belgique : la task force pédiatrique demande que tous les enfants retournent à l’école normalement

Dans une carte blanche, la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force demande que tous les enfants rentrent à l'école à temps plein dès le 1er septembre prochain. Avec cette demande, ce groupe d'experts pédiatriques prend les devants sur les futures décisions du prochain Conseil National de sécurité.

"Ils sont l'avenir"

Dans leur courrier, ils soulignent que lors du confinement entre mars et juin, "sans le vouloir, notre société a permis aux enfants de notre pays de douter du sens et de l'importance de l'enseignement. Éloigner ainsi les enfants des écoles suggérait en outre qu'elles constituaient des endroits dangereux, une idée totalement fausse que nous devons très rapidement corriger".

Ces pédiatres expliquent que les 2,3 millions d'enfants belges représentent l'avenir de notre pays, "2,3 millions de jeunes représentent notre avenir. Mais le futur de notre jeunesse sera sérieusement hypothéqué si nous ne lui accordons pas d'urgence toute l'attention qu'il mérite. La complète réouverture des écoles joue ici un rôle essentiel".

Les camps de vacances comme exemple

Il faut, selon eux, s'appuyer sur les camps de vacances de cet été comme exemple. "Grâce à une approche réfléchie, on n'a déploré qu'un nombre limité d'infections et, jusqu'à présent, aucun foyer majeur n'a été observé. Grâce à de nombreuses recherches scientifiques et épidémiologiques, on sait que les risques pour la santé des enfants et des adolescents sont minimes et que la transmission du Covid-19 est limitée. Les pédiatres représentés au sein de la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force ne voient donc aucune raison médicale pour empêcher une complète réouverture des écoles".

Ils insistent, sur le fait que la réouverture des écoles doit être la principale priorité. "L'enseignement obligatoire et le droit à l'éducation doivent être appliqués. Le faire à 50% et même à 80% n'est PAS suffisant. L'enseignement à distance n'est PAS suffisant. Les écoles doivent recevoir les moyens, tant logistiques qu'humains, pour permettre une totale réouverture et offrir une éducation à plein temps à TOUS les enfants".

Pas de distance entre enfants

Pour appuyer leur demande, ces pédiatres rappellent la gravité des risques psychosociaux que représente la fermeture des écoles, particulièrement ceux qui sont issus de groupes vulnérables.

Une rentrée qui ne doit pas se faire n'importe comment non plus. Ils concluent leur lettre avec une série de mesure à respecter pour une rentrée correcte. Il ne prônnent pas le respect de la distance de sécurité d'1,5 mètres entre les enfants mais bien entre enfants et adultes et l'utilisation du masque buccal pour les plus de 12 ans.