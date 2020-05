Coronavirus en Belgique : la Stib reprend progressivement, son patron en appelle à la "responsabilité" des usagers

On l’a dit, ce lundi 4 mai n’est pas exactement un déconfinement, c’est une première étape. Elle concerne notamment les transports : après la SNCB, c’est au tour de la Stib d’expliquer dans quelles conditions le trafic va progressivement reprendre dans les transports en commun bruxellois. A commencer par le port du masque, obligatoire dès l’entrée dans la station de métro ou l’arrêt de bus. Là-dessus, la Stib compte sur le sens civique et la responsabilité des usagers. "Il y aura des amendes mais on ne va pas se précipiter dès le premier jour", rassurait ce lundi Brieuc de Meeûs dans le 6-9 Ensemble de la RTBF. Le CEO de la Stib préfère que dans un premier temps ses agents "encouragent" et "aident" les usagers vers cette nouvelle habitude. La police et les agents, à terme, contrôleront ce port du masque.

Idem pour la distanciation sociale : elle n’est plus marquée dans les rames. "Le réseau était déjà saturé, voire sur-saturé", explique le CEO. Elle reste "hautement recommandée", précise Brieuc de Meeûs, même s’il appelle encore une fois les usagers à être responsables : "on demande à chacun de faire attention à garder une distance par rapport à l’autre. Je crois que les gens vont très bien comprendre que sinon, la Stib ne pourra pas offrir une augmentation du service le 11 mai." Rappelons également qu’il est toujours impossible d’acheter son ticket à bord.

Des appréhensions, c’est humain, on n’est pas des machines

Concrètement, qu’est-ce que ça signifie ? "Si un bus est trop rempli, laissez passer le bus, il y en a un qui arrive dans 3 minutes", recommande Brieuc de Meeûs. Même si le trafic n’est pas encore à une fréquence optimale, ni même "vacances" : "c’est un horaire un peu dégradé, reconnaît le CEO. Mais les fréquences sont très acceptables". Pas toujours évident, lorsqu’on doit se rendre au travail, puisque pour l’instant, c’est uniquement dans ce cas-là (les trajets essentiels) que l’on est autorisé à prendre les transports. Comment contrôler d’ailleurs que certains ne trichent pas en voulant prendre l’air ? "Ce n’est pas à la Stib de pouvoir vous le dire, répond Brieuc de Meeûs. Il faudra le demander à la police."

Faire confiance au sens civique des usagers, est-ce assez pour rassurer le personnel qui va devoir reprendre le travail dans ces conditions ? "Que quelqu’un puisse avoir une appréhension, c’est tout à fait humain, admet Brieuc de Meeus. On est encore des hommes, pas des machines." Il note toutefois qu’après un fort absentéisme au mois de mars, "nos collaborateurs reviennent." Le CEO affirme "faire un maximum" pour équiper le personnel de matériel de protection et de produits désinfectants.

Une situation qui pourrait durer "un an, un an et demi"

La Stib recommande-t-elle comme la SNCB d’essayer de trouver des alternatives aux transports en commun ? De prendre son vélo ou de marcher ? Brieuc de Meeûs ne s’avance pas autant : "essayez d’éviter les heures de pointe (7h30-9h30 le matin, et 17h30-19h30 le soir) et si vous avez un déplacement à faire non-urgent, faites le pendant la journée. Comme ça, vous libérez de la capacité pour ceux qui doivent vraiment prendre les transports publics aux heures de pointe."

Difficile en effet pour une société de proposer à ses usagers habituels de se passer du service, surtout après une telle crise. "Nous avons perdu quasiment 90% de notre fréquentation depuis la mi-mars, on a donc perdu 90% des recettes, ce qui représente plusieurs millions", note Brieuc de Meeûs. Une situation qui va durer "quelques dizaines de mois, peut-être un an, un an et demi" avant de retrouver "une vie normale", affirme le patron de la Stib : "Je pense qu’il faut être raisonnable, tout le monde s’adapte à une situation extrêmement exceptionnelle, pour tous les actes de la vie."

Mais Brieuc de Meeûs n’imagine pas que cette crise puisse porter un coup d’arrêt au développement du transport public à Bruxelles. "La vision du développement d’un transport public va bien au-delà d’une crise sanitaire, on a une vision sur 30-40 ans, rappelle le CEO. Ce sera retardé, mais l’ambition est toujours de faire un transport public comme on veut le faire."