Coronavirus en Belgique : la SNCB reprend le trafic ce lundi 4 mai, mais dans quelles conditions ?

A partir de ce lundi 4 mai, l’offre de la SNCB reviendra quasiment à la normale. L’offre sera ainsi doublée, avec 3600 trains, pour 1800 à l’heure actuelle. Tous les voyageurs de plus de 12 ans devront porter un masque et respecter les mesures de distanciation sociale, que ce soit dans les rames ou sur les quais.

Mais reprendre le trafic et imposer des mesures de distanciation, est-ce que ce sera possible ? La CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir est confiante. "Quand on regarde l’occupation actuelle de nos trains, 95% de nos trains circulent avec moins de 10% de voyageurs, affirmait-elle ce dimanche midi sur le plateau du JT de 13h de la Une. Alors demain nous allons doubler l’offre, nous serons donc tout à fait prêts à accueillir tous les voyageurs qui demain peuvent se rendre au travail." Car on le rappelle, cette offre vise en priorité les personnes qui ont besoin du train pour travailler, mais la norme reste le télétravail.

Tout redémarrera donc demain ? Pas vraiment, rappelle la CEO de la SNCB : "Demain nous sommes prêts à accueillir ceux qui sont déconfinés, mais savoir qui va être déconfiné et quand, c’est une responsabilité gouvernementale."

Pour assurer des conditions sanitaires strictes, la SNCB a dû réfléchir à tout dans les détails : les chefs de gare, par exemple, n’auront plus le sifflet à la bouche. Il sera remplacé par un sifflet électronique, explique la SNCB, afin qu’il puisse porter un masque. De la même manière, chaque train sera désinfecté avant de quitter l’atelier, et aucun train ne partira sans eau courante et savon, précise la CEO du service ferroviaire.

La SNCB, comme tout entreprise, a beaucoup pâti financièrement de la crise. "Nous avons eu un taux d’absentéisme important : 20% le 20 mars, aujourd’hui, il est à moins de 7%", précise Sophie Dutordoir. La société a perdu beaucoup d’argent, et a dû en dépenser encore pour l’achat de matériel sanitaire (3,5 millions d’euros) et les frais de nettoyage.

Une situation qui ne rassure pas vraiment les cheminots. La CGSP, syndicat majoritaire, entend veiller scrupuleusement au respect des mesures annoncées. "Dans le cas de manquements constatés, nous refuserons que la santé des cheminots, de leur famille et des voyageurs soit mise en danger par une défaillance dans l'application des mesures requises", prévient-elle.