Coronavirus en Belgique : la situation reste également stable dans les maisons de repos ce 5 février

Lors de la conférence de presse du centre interfédéral de crise covid-19, ce vendredi 5 février, le porte-parole Steven Van Gucht a fait le point sur la situation particulière des maisons de repos en Belgique. Comme dans le reste du pays, on observe une certaine stabilité. Entre le 27 janvier et le 2 février, le nombre de nouveaux cas confirmés a légèrement augmenté en Flandre (8 nouvelles infections pour 1000 résidents, contre 6,4 auparavant) et à Bruxelles (6,2‰, contre 4,5‰ la semaine précédente), et diminué en Wallonie (3,3‰ contre 4,1‰).

Par ailleurs, 16% des maisons de repos flamandes ont signalé au moins un cas covid-19, et 9% des maisons bruxelloises. "Les grands foyers restent heureusement rares", note Steven Van Gucht. Ils concernent 6% des maisons en Flandre, 3% en Wallonie et 2% à Bruxelles.

Concernant les décès, la moyenne diminue de semaines en semaines, même si le porte-parole estime qu’il est "trop tôt pour attribuer ça à la campagne de vaccination". 12.055 personnes sont décédées en maison de repos depuis le début de l’épidémie.