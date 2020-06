Coronavirus en Belgique : la ruée vers les réservations de vacances n'a pas (encore) lieu

La Première ministre Sophie Wilmès a annoncé des nouvelles encourageantes lors du Conseil national de sécurité en vue des vacances de cet été. Dès lundi prochain, les Belges pourront quitter leur domicile pour faire des excursions en Belgique. Le premier pas vers des vacances bien méritées après une période de stress et d’anxiété liée à cette crise du Covid-19. La Première ministre a aussi annoncé que les Belges pourront voyager à partir du 15 juin dans les pays de l’espace Schengen et au Royaume-Uni. De quoi provoquer une ruée vers les réservations ? Pas encore, mais ça pourrait ne pas traîner.

Les Belges veulent toujours aller à l’étranger

Jan Van Steen le directeur des agences Omnia Travel, remarque que les vacanciers commencent à s’interroger sur leurs futures destinations : "Durant la crise du Covid-19 on a enregistré très peu voire aucune réservation. Mais depuis 15 jours on reçoit à nouveau des demandes d’information. Grâce à cela on se rend compte que les Belges ont toujours envie de voyager à l’étranger malgré l’épidémie de coronavirus. Il y a de nouveau beaucoup de demandes de renseignements mais les réservations pour les voyages à l’étranger se font encore attendre. Mais ça reste très bon signe".

Les Belges auraient donc tendance à se déplacer loin cet été pour se changer les idées après une période de grand stress. Mais pour l’instant les vacanciers restent prudents. "C'est surtout pour des destinations qui sont accessibles en voiture. Les gens veulent pouvoir revenir rapidement en Belgique en cas de seconde vague de l’épidémie de Covid-19", explique Jan Van Steen.

Si cette tendance à vouloir partir à l’étranger se confirme, ce serait une mauvaise nouvelle pour le secteur touristique belge qui mise sur le fait que les Belges ne quitteront pas le pays lors de leurs prochaines vacances. Le secteur espère toujours les retenir et ainsi espérer une relance.

Pas de grosses promotions

Le secteur du tourisme souffre énormément, comme beaucoup d’autres, de cette pandémie de Covid-19. La période des vacances de Pâques a été catastrophique et les réservations pour cet été ne sont pas encore nombreuses. Mais ce n’est pas pour autant qu’il y aura d’importantes promotions pour cet été. C’est ce que confirme Jan Van Steen : "Le secteur ne peut pas proposer de réductions. Bien sûr il y en aura un peu, mais il faut que les hôteliers se remettent des pertes ou limitent la casse. Qui plus est, la capacité des hôtels sera réduite pour respecter toutes les mesures de sécurité. Il y aura donc moins de clients et les frais resteront importants pour les exploitants. Ce sera donc difficile de proposer des réductions, même en last minute ce sera compliqué".

