Coronavirus en Belgique : la Région bruxelloise en rouge foncé selon la classification de l’ECDC

C’est devenu un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour beaucoup : tous les jeudis, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie une carte pour faire le point sur l’épidémie de Coronavirus en Europe. Chaque région reçoit un code couleur qui va du vert au rouge foncé selon deux critères :

Passons les détails techniques derrière ce calcul, selon les dernières données disponibles, la Région bruxelloise est théoriquement classée en rouge foncé avec un taux de positivité qui frôle les 7%. Le nombre de cas détectés pour 100.000 habitants sur 14 jours dépasse, lui, tout juste les 500. La Wallonie elle, reste en rouge. Quant à la Flandre, elle flirte entre le rouge et l’orange.

La semaine dernière, la Wallonie et Bruxelles s’affichaient en rouge . La Flandre, elle, restait en orange. Et jeudi qui vient ? Brecht Devleesschauwer, épidémiologiste chez Sciensano a développé un petit programme informatique pour le savoir.

"La Flandre pourrait rester orange pour l’ECDC parce qu’ils ont une définition différente du taux de positivité, basée sur le nombre de cas plutôt que sur le nombre de tests positifs", nous explique Brecht Devleesschauwer

En effet, comme nous l’écrivions déjà en juin dernier, "l’ECDC ne calcule pas le taux de positivité de la même manière que Sciensano. Pour notre institut de santé publique, le taux de positivité, c’est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Pour l’ECDC, c’est le nombre de nouveaux cas détectés par rapport au nombre de tests, ce qui n’est pas la même chose, car une même personne peut être détectée positive lors de plusieurs tests." On n’est pas à l’abri non plus d’une modification des critères fixés par l’ECDC. Cela s’est déjà produit précédemment.

Quant à savoir quel intérêt revêt encore pour la Belgique ce classement selon les cas détectés et le taux de positivité, la question se pose. Avec presque 70% de la population totale de la Belgique vaccinée, nos hôpitaux ne sont pas (encore ?) submergés. Cela n’a pas empêché les autorités de repousser les assouplissements en région bruxelloise, où le taux de vaccination est plus faible que dans les autres régions du pays.

Les hospitalisations, "c’est vraiment un indicateur assez fiable parce qu’il n’y a pas d’autres biais comme le nombre de test en lien avec l’augmentation des cas et ça intègre une partie de la population vaccinée, rappelait l’épidémiologiste Marius Gilbert le 19 août dernier. C’est sur cet indicateur qu’il faut se concentrer car c’est là que peuvent arriver les éventuels goulots d’étranglement. Pour le moment il n’y a rien de dramatique, mais c’est à surveiller."

►►► À lire aussi : Partir, revenir, quelles sont les règles pour voyager en Europe ? Toutes les infos sur une carte interactive