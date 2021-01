Coronavirus en Belgique : la quarantaine sera toujours obligatoire pour les retours de vacances de Carnaval

En ce mois de janvier, les agences de voyages sont désertes en Belgique. Elles n’ouvrent qu’un jour par semaine pour assurer les rares réservations. Il faut dire que la perspective de la quarantaine obligatoire pour les retours de l’étranger n’incite pas à partir. Une situation qui risque de perdurer : les autorités ont précisé que cette quarantaine obligatoire serait toujours d’actualité pendant les vacances de carnaval en février.

Pour les agenciers, ce n’est pas vraiment une surprise. "On s’en doutait, les clients s’en doutaient", note Nancy Pillens, responsable des agences de voyages Copine à Wavre. Il y aura donc peu de réservations pour le mois de février, d’autant plus que la moitié des vacanciers de Carnaval prennent la direction des pistes de ski. Or, en France, il n’est pas encore sûr que les remontées mécaniques pourront ouvrir dans 5 semaines. A La Plagne, par exemple, peu de réservations en provenance de Belgique pour le moment, alors qu’ils représentent une part importante du tourisme local, environ 10%.

►►► À lire aussi : Que faire si vous revenez d’un séjour de plus de 48 heures en "zone rouge" ?

Les vacanciers semblent déjà s’être résignés à ne pas partir pendant les vacances de Carnaval.

Pour le secteur, c’est le gouvernement qui a délivré un message trop négatif à l’encontre de ceux qui veulent partir à l’étranger. "On sent très fort qu’il commence à y avoir une gêne de partir en voyage, les gens n’osent pas dire à leurs amis qu’ils sont partis, même si c’était en zone verte ou orange, regrette Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’Union professionnelle des agences de voyages. On aimerait vraiment avoir un support du gouvernement, maintenant qu’on a la validation que ce sont surtout les regroupements familiaux qui sont sujet à contaminations, nous aimerions avoir un message un peu plus positif."

Les agences de voyages ont le regard désormais tourné vers les vacances d’été. Elles espèrent juste que les procédures auront été simplifiées et clarifiées pour encourager les vacanciers à prendre le large.