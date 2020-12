Coronavirus en Belgique : la pression diminue dans les hôpitaux bruxellois

La diminution des hospitalisations Covid-19 se poursuit petit à petit et de manière asymétrique dans les hôpitaux bruxellois, selon un coup de sonde effectué lundi dans les établissements de soin de la Région.

Dans le réseau Iris, qui regroupe le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud (les centres hospitaliers Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops), l’institut Jules Bordet et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola HUDERF, il y avait vendredi 35 patients Covid-19 en soins intensifs et 129 patients Covid-19 dans les unités de soins, ce qui constitue pour ces derniers un recul de 60% par rapport au pic atteint début novembre. Le taux de positivité des patients est descendu à moins de 10%, alors qu’il atteignait 30% au pic de la deuxième vague.

La diminution n’est pas identique dans tous les hôpitaux

"Pour le CHU Brugmann et les hôpitaux Iris Sud, l’occupation de leurs USI (Unités de soins intensifs) par des cas Covid + pèse encore plus de 50%, ce qui complique un retour à la normale pour les hospitalisations lourdes et les interventions chirurgicales. Dans les autres unités de soins dédiées au Covid, la décrue est aussi très nette et plus rapide."

Taux d’absentéisme repart à la hausse

Etienne Wery pointe par ailleurs un manque notable des effectifs soignants disponibles. "En cette fin d’année, le taux d’absence repart à la hausse, non pas pour des maladies ou des quarantaines, mais surtout pour récupérer des heures supplémentaires et prendre des jours de congé bien mérités. Cela complique encore la reprise d’une activité normale."

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, 38 patients Covid-19 sont hospitalisés dans les unités de soins et 21 aux soins intensifs. Cela représente respectivement 7 et 6 patients de moins par rapport aux données d’il y a une semaine. Sylvain Bayet, porte-parole de l’hôpital, estime en conséquence que la diminution se poursuit petit à petit.

A l’UZ Brussel, 69 patients sont soignés lundi pour Covid-19 dont 22 en soins intensifs, contre 94 patients Covid-19 dont 26 pris en charge dans les unités de soins intensifs lundi de la semaine dernière. Au cours des dernières 24 heures, 3 nouveaux patients ont été admis et 2 patients ont pu quitter l’hôpital.

Aux cliniques de l’Europe, après être passé au 30 novembre de 5 unités de soin dédiées au Covid-19 à 3, une stagnation s’est fait ressentir ce week-end. Sur les 23 lits de soins intensifs, 16 restent occupés par des patients Covid-19.