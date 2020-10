Coronavirus en Belgique: la première nuit de couvre-feu s'est terminée à 05h00

La première nuit de couvre-feu en Belgique a pris fin à 05h00 ce lundi. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés entre minuit et cinq heures du matin : pour se soigner et aller ou revenir du travail.

Nous avons suivi l’inspectrice Mandoux, qui dirigeait cette nuit une patrouille de surveillance du piétonnier dans le centre de Bruxelles. Le but: expliquer aux étourdis ou récalcitrants qu'ils n'ont plus le droit d'être dehors.

"Tout le monde n’est pas au courant. On vient de croiser des touristes sur la Grand-Place. Donc, on informe gentiment les gens, on n’est pas méchant. Il y a un peu de tout en rue : il y a des gens qui n’étaient pas au courant et qu’on informe, il y a des gens qui étaient au courant mais qui se disaient qu’ils auraient le temps de rentrer chez eux, ce qui n’était pas le cas", explique l'inspectrice à un passant.

Quelques PV ont aussi été dressés, ils seront communiqués au parquet de Bruxelles et les contrevenants encourent une amende de 250 euros.