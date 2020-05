Coronavirus en Belgique : "La peur, difficile de s’en départir" selon Vincent Yzerbyt

L’annonce de la reprise des écoles primaires et maternelles suscite, pour beaucoup, l’incompréhension : On est passé d’une école hyper restreinte à une école ouverte à tous. Mais il faut rester prudent nous dit-on.

Un paradoxe ?

Marius Gilbert, épidémiologiste et membre d’experts de la cellule de déconfinement, tente d’apporter un mot d’explication par rapport à ce revirement : " depuis trois semaines on voit que la transmission ne redémarre pas à la suite du déconfinement. Elle a même tendance à diminuer et parallèlement à cette évolution qui est très favorable, il y a un certain nombre de travaux qui sont publiés, il y a des expériences d’autres pays où il y a eu des réouvertures d’écoles et où les choses se passent plutôt bien. C’est l’ensemble de ces différents éléments-là qui ont amené à cette décision qui a été annoncée hier. "

Les chiffres continuent d’évoluer positivement. Marius Gilbert rappelle que les mesures contraignantes mais précautionneuses auxquelles étaient soumises les écoles dataient d’il y a plus d’un mois. Ces mesures ont été mises à jour.

De son côté, Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques de Saint Luc, se réjouit : " on a enfin écouté les pédiatres qui depuis longtemps prônaient pour ce retour à l’école ".

Les avis des experts et la bonne compréhension du processus du déconfinement participeront à un retour serein à la vie normale.