Coronavirus en Belgique : "La maison ne brûle pas, mais on a un feu de cave, et on a besoin de vrais pompiers pour l’éteindre"

"On n’est pas vraiment devant une maison qui brûle, mais on est devant un feu de cave, qui n’a pas pu être colmaté par un extincteur, donc il faut de véritables pompiers pour éviter que le reste ne s’enflamme". C’est l’image utilisée par le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem pour qualifier la situation actuelle.

Si on devait la situer sur une échelle de 10, où 10 serait le pic de l’épidémie en mars-avril, il estime que "par rapport à la transmission, nous sommes beaucoup plus bas, nous sommes peut-être à trois ou quatre, quelque chose comme ça". Mais qu’il faut prendre la situation très au sérieux si on veut ne pas revenir à cette situation dramatique.

Et pour cela, la stratégie de testing et tracing est fondamentale : "Je regrette personnellement un peu qu’on n’ait pas insisté sur ce point, parce que c’est bien de faire attention, mais même en faisant attention, on sait qu’on ne peut pas éviter toutes les infections. On peut être en présence de quelqu’un de sa famille, lui faire un câlin et malheureusement la personne est infectée. Il faut après qu’on puisse avoir du testing et du tracing, que ce soit par la Coronalert, que ce soit par les services de tracing, ceci doit continuer et doit fort probablement aussi encore s’améliorer."