Coronavirus en Belgique : la hausse du nombre d’hospitalisations semble ralentir un peu, peut-on y voir un signe encourageant ?

Entre le 22 et le 28 octobre, une moyenne de 15.967 nouveaux cas ont été recensés par jour, une augmentation qui n’est plus que de 24% par rapport à la semaine précédente. Et en Brabant wallon et à Bruxelles, le nombre de nouvelles contaminations est même stable d’une semaine à l’autre. Mais comme l’a précisé l ’Institut de santé publique Sciensano , ce chiffre est largement sous-estimé aujourd’hui, à cause des changements dans la stratégie de testing.

Les premières mesures, de couvre-feu et de fermetures de l’Horeca notamment, seraient-elles en train de livrer leurs premiers effets sur les contaminations, et surtout sur les hospitalisations liées eu coronavirus en Belgique ?

Les admissions à l’hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 648 entre le 25 et le 31 octobre, soit une hausse de 49%. Mais il y a quelques jours, cette augmentation était encore de plus de 80%, et on pourrait donc penser à un ralentissement de la hausse. Et ce d’autant qu’après le pic de 743 admissions le 28 octobre, on n’a plus atteint ce chiffre depuis.

D’autre part, on enregistre un nombre record de 652 personnes sorties guéries de l’hôpital, ce qui fait que le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de covid-19 n’augmente plus que très peu : 6497 en tout, pour 6438 la veille.

Sur le plateau du JT de 13 heures, Yves Laethem, porte-parole du centre interfédéral de crise, relevait avec prudence ce ralentissement : "depuis quelques jours, on se rend compte que même si les chiffres augmentent toujours, ils augmentent un peu plus lentement, et ce sont les premiers signes qu’on espérait positifs que les premières mesures qu’on a prises, auraient effectivement un impact".