Coronavirus en Belgique: La hausse des admissions à l'hôpital se confirme

Il y a eu en moyenne 191,9 admissions quotidiennes à l'hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le mardi 1er et le lundi 7 décembre, selon les données de Sciensano publiées mardi matin. Si, en comparaison avec la période de sept jours précédente, la moyenne est à la baisse (-12%), elle est plus élevée que celle publiée hier et confirme donc que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.

Le nombre moyen de contaminations avérées (sur la période du 28 novembre au 4 décembre) était de 2.132,9, toujours en légère baisse par rapport aux sept jours précédents (-9%). Chaque jour de cette période, environ 105,6 personnes ont perdu la vie en étant positives au virus (-18,6%).

Le taux de positivité est toujours de 8,8% (-1,1%).

Actuellement, 3.276 personnes (+63 personnes par rapport à hier/lundi) sont hospitalisées en raison de leur infection au nouveau coronavirus, dont 723 (-16) en soins intensifs.