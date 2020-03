Coronavirus en Belgique : la Fédération de l’aide et des soins à domicile tire la sonnette d’alarme

La Fédération de l’aide et des soins à domicile (FASD) déplore que les autorités n’entendent pas suffisamment ses demandes alors qu’elle réclame des moyens supplémentaires pour maintenir la continuité de l’aide et des soins aux citoyens, a-t-elle fait savoir mardi dans une lettre ouverte signée par son directeur général, Julien Bunckens.

La FASD a formulé quatre demandes urgentes aux autorités : une plus grande articulation et concertation avec les acteurs du secteur ; la garantie d’une distribution régulière et organisée de matériel de protection adéquat, en particulier pour l’ensemble des métiers du domicile ; une aide financière d’urgence pour couvrir les surcoûts liés aux achats exceptionnels et à la réorganisation de ces métiers ; et la possibilité et les moyens de réorganiser les prestations du personnel afin de pouvoir répondre au mieux à l’évolution des demandes.

Un soutien indispensable

Le soutien des autorités est indispensable, selon la FASD, pour permettre de garantir à son personnel de première ligne des conditions de travail sécurisantes et, de facto, d’œuvrer à endiguer la propagation de ce virus.

"Ce soutien est nécessaire aussi parce que sans lui, après la crise, la pérennité des missions et des emplois sera compromise par la situation d’endettement dans laquelle nos services s’installent pour assurer aujourd’hui la sécurité indispensable de nos équipes et des citoyens qu’elles accompagnent", pointe le FASD dans sa lettre.

Julien Bunckens rappelle que "chaque semaine, nous avons besoin d’au moins 35.000 masques chirurgicaux, 4000 sur-blouses et aussi d’une quantité importante de masques FFP2. Et ce n’est qu’une première estimation minimaliste !"