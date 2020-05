Coronavirus en Belgique : la Croix-Rouge vous aide à "vivre le déconfinement en toute sécurité"

La Croix-Rouge lance un tutoriel très complet et en ligne gratuit qui permet "de tout savoir, en tant que citoyen lambda, pour se déconfiner en toute sécurité". Le tutoriel, accessible sur téléphone portable, tablette et ordinateur, comprend des explications détaillées et imagées pour chaque étape.

Ainsi, l’organisation donne des conseils pratiques sur l’utilisation des transports en commun, le bon usage du masque ou encore la bonne façon de nettoyer son espace de bureau.

"A chaque étape la Croix-Rouge se propose de vous guider pas à pas dans cette période de déconfinement et de retour à l’activité pour beaucoup d’entre nous", selon l’organisation.

Le tutoriel est accessible via cette adresse.