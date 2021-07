Coronavirus en Belgique : la conférence de presse du centre de crise est reportée à vendredi en raison de la journée de deuil national

Depuis la baisse des chiffres de l’épidémie de Covid-19 en juin, le Centre de Crise ne fait plus le bilan sur l’évolution du virus en Belgique qu’une fois par semaine, le mercredi.

Exceptionnellement, celle-ci aurait dû avoir lieu le mardi, puisque ce mercredi, c’est un jour férié, notre fête nationale, un peu particulière cette année. Mais, ce mardi marque également le jour de deuil national.

Alors que nous attendions la conférence de presse, celle-ci n’aura, semble-t-il, pas lieu. Cette dernière a été reportée à vendredi en raison de la journée de deuil national de ce mardi 20 juillet.

Zoom sur la situation

Pour la première fois depuis longtemps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 est en train de remonter dans notre pays. Une situation qui fait suite à une remontée des admissions depuis une semaine, elle-même consécutive à la rapide hausse des cas observée depuis début juillet. En pourcentage, la hausse des admissions paraît très élevée : +48%. Mais c’est aussi parce qu’on était redescendu à un niveau assez bas.

Le nombre de contaminations continue à augmenter, mais moins vite qu’en début de mois : on est passé à une hausse de plus de 80% par semaine, et un nombre de contaminations qui doublait tous les 8 jours, à une hausse de 42% et un doublement en deux semaines.