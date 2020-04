Coronavirus en Belgique :"la charge de travail augmente, pas la sécurité", Bruxelles-Propreté dépose un préavis de grève

La CGSP-ALR Bruxelles et la CSC-Services publics ont déposé ce vendredi en front commun un préavis de grève au sein de Bruxelles-Propreté couvrant tous leurs membres à partir de ce samedi, ont indiqué les syndicats. Ceux-ci dénoncent l’absence de mesures de sécurité, une augmentation de la charge de travail due à la crise du coronavirus et accusent la direction de faire la sourde oreille au manque d’effectif qui découle de la crise sanitaire.

Le front commun décrit une "grève émotionnelle" face à la peur ressentie par les agents de Bruxelles-Propreté. Ceux-ci ne disposent ni de masques, ni de gel hydroalcoolique lorsqu’ils ne peuvent se laver les mains, tandis que la distanciation sociale n’est pas respectée, insistent la CGSP et la CSC.

Accumulation de stress

Les syndicats socialiste et chrétien soulignent le stress engendré par les conditions de travail actuelles et "le peu de respect des travailleurs et travailleuses montré par la direction générale" face à un manque d’effectifs "maintes fois dénoncé".

Bruxelles-Propreté a dû limiter la semaine passée ses tournées de collectes de déchets en raison du manque de personnel. Les services de nettoyage en rue ont également réalisé leurs missions en fonction des effectifs disponibles.