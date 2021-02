Coronavirus en Belgique : la campagne de vaccination pourra bientôt débuter dans les prisons de Bruges et Merksplas

Un accord a été passé pour la vaccination du personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges, ainsi que pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas, a fait savoir mardi l’administration pénitentiaire.

"L’administration pénitentiaire a été informée aujourd’hui qu’il existe un accord pour vacciner le personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges. Il existe également un accord pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas, qui prévoit de vacciner à la fois le personnel pénitentiaire et les détenus âgés. En consultation avec l’Agence pour les soins et la santé, la vaccination sera bientôt programmée", a indiqué la porte-parole de l’administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver.

Un accord a été passé pour la vaccination du personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges, ainsi que pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas, a fait savoir mardi l'administration pénitentiaire.

Le service Covid de la prison de Bruges s'occupe des détenus atteints d'une maladie pulmonaire. Il existe également un tel service à la prison de Lantin. Il n'est pas certain que des vaccinations y seront bientôt effectuées également.

Aucune date exacte pour le démarrage de la vaccination n'a encore été communiquée.