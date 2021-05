Coronavirus en Belgique : l’optimisme est de mise pour le Centre de crise interfédéral, contaminations et hospitalisations poursuivent leur diminution

Point presse habituel du centre interfédéral de crise ce mardi 4 mai, avec de bonnes nouvelles : d’emblée, le porte-parole Yves Van Laethem l’a souligné : contaminations et hospitalisations diminuent et les jours et semaines qui viennent devraient le confirmer.

Notre mobilité a augmenté, en particulier au moment de la réouverture d’une série de magasins et services, le 26 avril, relève le porte-parole, et nous restons désormais à la maison 9,4% de temps en plus par rapport à la période pré-covid. Les déplacements se retrouvent au niveau d’octobre 2020.

La baisse des nouvelles contaminations entre le 24 et le 30 avril, se poursuit, avec moins 16%, quelque 3000 cas en moins par jour.

La contamination reste comparativement élevée dans les tranches d’âges les plus jeunes : enfants et ados, et moins de 35 ans.

Au niveau national, la diminution est constatée dans toutes les régions et provinces, de moins 28% à Bruxelles à moins 2% en Flandre Occidentale. Le taux d’infection reste le plus élevé dans le Namurois, le Hainaut le Luxembourg.

Baisse des admissions

Les admissions à l’hôpital dans tout le pays sont en baisse de 13%, pour un nombre actuel de personnes hospitalisées de 2759, dont 824 patients en soins intensifs. Il y a, note encore Yves Van Laethem, un espoir d’arriver à moins de 500 lits occupés aux soins intensifs pour la mi-juin.

Entre le 24 et le 30 avril, une moyenne de 39 personnes sont décédées par jour des suites du virus, soit 0,4% de moins que la semaine précédente. Un taux qui reste malheureusement inchangé.

Depuis le début de l’épidémie, 24.322 personnes sont décédées suite à une contagion au coronavirus.

4 millions de doses de vaccins ont été administrées, la campagne bat son plein, la Belgique est à ce stade en 3e position des pays européens.