Coronavirus en Belgique : l’application "Coronalert" déjà téléchargée plus de 400.000 fois

L’application "Coronalert", qui vise à endiguer la propagation du coronavirus, a été téléchargée plus de 400.000 fois depuis son lancement mercredi. Jeudi vers 14 heures, le compteur a atteint 403.600 téléchargements, a fait savoir le professeur Bart Preneel (KU Leuven), l’un des développeurs de l’application, à Belga.

Téléchargeable via iOS ou Android, l’application "Coronalert" fonctionne avec des écrans verts et rouges. Un écran vert signifie que l’utilisateur présente un faible risque et qu’il n’a pas eu de contact à haut risque. Dans le cas contraire, l’application affichera un écran rouge.

L’utilisateur qui présente des symptômes du Covid-19 se verra conseiller de prendre contact avec son médecin. En cas d’absence de symptômes malgré un risque de contagion, l’application suggérera à l’utilisateur de joindre le centre de contact afin d’effectuer un test de dépistage.

Quiconque se soumet à un test peut en recevoir le résultat via l’application et informer ses contacts à haut risque. Pour ce faire, le médecin généraliste doit indiquer le code de test spécifique de l’application lorsqu’il prescrit le test. Toute personne qui reçoit un code pour un test via le centre de contact peut le relier au code de l’application par un formulaire sur le site coronalert.be.