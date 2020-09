Coronavirus en Belgique : l'AFMPS met en garde contre une mauvaise interprétation des résultats des autotests

Il existe des tests de dépistage du coronavirus qui sont destinés à être pratiqués sans l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. On prélève une goutte de sang que l’on dépose sur un réactif, et on obtient rapidement un résultat (positif ou négatif). Jusqu’au 19 septembre, la vente de ces autotests était interdite en Belgique, parce que l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) considérait qu’aucun de ces tests n’était fiable. Or de nouveaux autotests seront prochainement disponibles sur le marché belge, et l’AFPMS considère que certains d’entre eux seront "conformes".

Mais l’Agence met le public en garde car, dit-elle, il y a "d’importantes réserves, tant sur les résultats négatifs que sur les résultats positifs". En effet, ces autotests détectent la présence d’anticorps dans le sang, et pas la présence du virus. Ils indiquent si une personne a développé des anticorps contre le nouveau coronavirus, mais ils ne peuvent pas déterminer s’il y a une infection active par le virus, ni si la personne est contagieuse. Selon l’AFMPS, ces autotests peuvent donner aux utilisateurs un faux sentiment de sécurité, ou créer une anxiété inutile. Une mauvaise interprétation du résultat du test pourrait inciter à ne plus respecter les règles sanitaires (distanciation sociale, désinfection des mains et port du masque).

Donc puisque des autotests sont disponibles, l’AFMPS émet des recommandations en cas d’utilisation.