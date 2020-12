Coronavirus en Belgique : l'aéroport d'Ostende se prépare à la distribution des vaccins

L’aéroport d’Ostende se prépare à jouer un rôle important dans la distribution des vaccins contre le coronavirus, ont expliqué ce mercredi ses responsables. L’aéroport a entamé des adaptations pour recevoir et distribuer de grandes quantités de vaccins dans les mois à venir. L’objectif est d’opérer des exportations de vaccins produits en Belgique ainsi que des importations de doses depuis l’étranger.

Ces derniers mois, des avions-cargos ont continué à voler vers Ostende avec des fournitures médicales telles que des masques buccaux. L’aéroport se prépare désormais également à la distribution des vaccins contre le Covid-19. "Les vaccins ont besoin d’une approche particulière, avec notamment le contrôle strict de la température", détaille Marcel Buelens, le CEO de l’aéroport. "Nos installations peuvent parfaitement garantir la température adéquate. Nous disposons de 1065 mètres carrés d’entrepôts où nous pouvons maintenir la température souhaitée."

Selon le CEO, ces espaces sont largement suffisants pour stocker tous les vaccins dont la population belge a besoin.

L’aéroport indique également qu’il est prêt pour les vols intercontinentaux d’Egypt Air et de Qatar Airways Cargo entre autres. "Des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et Johnson&Johnson ont des installations dans le Benelux qui produisent des vaccins. Il est possible que nous exportions une partie de ces vaccins depuis Ostende vers le reste du monde, ou que nous importions en Belgique des vaccins fabriqués ailleurs", ajoute Marcel Buelens.

La proximité et la coopération avec les ports d’Ostende et de Zeebrugge constituent un atout pour l’aéroport.

En Wallonie, l’aéroport de Liège, spécialisé dans la logistique pharmaceutique, pourrait également jouer un rôle important dans l’acheminement et la réception des vaccins. Liège Airport avait d’ailleurs été choisi il y a quelques mois par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme hub pour la distribution de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.