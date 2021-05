Coronavirus en Belgique : l'Académie de médecine autorise le traitement par anticorps monoclonaux

Dans la lutte contre le coronavirus, outre la vaccination, la recherche est aussi en cours sur les traitements. Les espoirs reposent ici sur les anticorps monoclonaux. Il s’agit d’anticorps produits en laboratoire et qui réduiraient nettement le risque d’hospitalisations ou de décès. Et un pas important a été franchi aujourd’hui. En effet, l’Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) a décidé d’autoriser l’importation, la distribution, l’achat, la délivrance et l’administration du médicament REGN-COV2 pour le traitement du Covid-19. L’information a été publiée au moniteur.

Il s’agit d'"une excellente nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui ne peuvent bénéficier d’une protection vaccinale du fait de leur maladie ou d’un traitement qui affecte leur système immunitaire", se réjouit Michel Goldman, immunologue à l’ULB.

