Coronavirus en Belgique : il y aurait des liens entre la volonté de partager ses contacts et sa situation financière

Vie privée et Tracing : pas des amis ? - Les Niouzz - 05/06/2020 La vie publique, c’est ce qu’on montre à tout le monde. Et puis, il y a la vie privée : les choses qu’on veut garder pour nous, notre jardin secret. Aujourd’hui, avec les technologies qui nous entourent, il est de plus en plus compliqué de garder une limite entre vie privée et vie publique. Des données sur notre vie privée, on peut en trouver partout. Par exemple, avec les caméras de surveillance placées en ville. Si tu te promènes en rue et qu’on regarde les images des caméras, on saura voir quel trajet tu as fait. Si tu as un smartphone connecté à Internet, tu as un super espion dans ta poche. Ton téléphone sait beaucoup de choses sur toi et sur où tu vas. Aujourd’hui, il existe une nouvelle méthode qui récolte des informations sur notre vie privée pour lutter contre l’épidémie du coronavirus : le Tracing. L’idée est de retracer les déplacements d’un malade atteint du coronavirus - via son téléphone - pour savoir avec qui il a été en contact et pour éviter la propagation du virus. Pour les scientifiques, le tracing est nécessaire si on veut limiter l’épidémie. Mais pour d’autres, le tracing est une atteinte à la vie privée.