Coronavirus en Belgique : "Il y a eu cette semaine une forte accélération des doses de vaccins administrées", selon la task force

"Comme on peut le voir sur ce graphique, il y a actuellement 1.876.605 doses de vaccin qui ont été livrées à la Belgique, c’est la courbe bleue continue", explique Sabine Strodeur, coresponsable de cette taskforce. "Ensuite, il y a un délai de 5 jours pour que les vaccins atteignent les centres, c’est la courbe en pointillé. Mais on a connu une semaine un peu particulière parce qu’on a ouvert beaucoup de centres. Avant d’accueillir des doses, il fallait donc que ces derniers soient prêts. Ça explique pourquoi il y a un fossé qui s’est creusé entre les doses arrivées sur le territoire et les administrations."

"Les livraisons du vaccin Pfizer vont encore fortement augmenter en mai et en juin" explique Dirk Ramaekers, président de la task force vaccination. "Du côté de Moderna, c’est beaucoup moins clair mais on estime devoir obtenir 200.000 doses. Avec AstraZeneca, on avait un contrat pour 4 millions de doses, mais on estime que l’on en recevra tout au plus 2 millions."

Ce vendredi lors du comité de concertation, les écoles ont été fortement pointées du doigt face à la hausse des chiffres de coronavirus en Belgique. Ne faut-il dès lors par considérer les professeurs comme un public à risque et les vacciner massivement ?

"Les professeurs n’ont pas été considérés comme prioritaires car on savait que lors des 4 premiers mois, on n’aurait qu’un nombre limité de vaccins", explique Sabine Stordeur. "Il fallait donc prioriser pour vacciner les plus vulnérables. On a donc divisé aussi en 3 phases de vaccination. On a terminé la phase 1A et on a lancé plus rapidement que prévu la phase 1B. Cela représente 2 millions de personnes. On va ensuite passer aux personnes plus jeunes mais qui ont des comorbidités et qui sont donc à risque, soit 1,5 million de personnes."

Mais la task force s’interroge aujourd’hui sur la suite de la vaccination. "Vers mai, on aura beaucoup plus de livraisons variées. Il faudra savoir s’il convient encore de maintenir la troisième catégorie de 1B, à savoir les fonctions critiques, ou s’il ne serait pas plus avantageux de vacciner globalement en ne différenciant plus ? Parce que créer des groupes prioritaires, cela ralentit le rythme de la vaccination puisqu’il faut faire une sélection."

Affaire à suivre…