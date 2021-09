Coronavirus en Belgique : "Il semble y avoir un sérieux problème sur Liège"

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est en baisse en Belgique, avec une diminution de 6% la semaine dernière, annoncent ce vendredi Sciensano et le Centre interfédéral de crise. 1937 nouvelles infections par jour ont été détectées. "C’est un point positif, mais l’augmentation prévue va sans doute reprendre, il faut rester vigilant", a toutefois précisé Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. En effet, l’impact de la rentrée scolaire et des mesures d’assouplissement du 1er septembre n’a pas encore eu lieu. Par ailleurs, le nombre de tests a diminué de 3% par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 39.783 tests par jour entre le 31 août et le 6 septembre.

Comme les semaines précédentes, on observe une grande différence dans les chiffres entre les différentes régions et provinces, due aux différences de taux de vaccination. Chez les jeunes de 10 à 19 ans, le nombre de contaminations baisse en Flandre, où 81% d’entre eux sont vaccinés, tandis qu’il augmente dans la Région de Bruxelles-Capitale (où le taux est de 28%). Le taux de contamination baisse toutefois globalement à Bruxelles de 3%. En Wallonie, les chiffres augmentent de 7%, portés par les provinces de Hainaut et de Liège, où les contaminations augmentent de 3%.

Concernant les hospitalisations, on observe une augmentation de 5% par rapport à la semaine précédente, avec 68 personnes hospitalisées par jour entre le 3 et le 9 septembre. Actuellement, 708 patients sont hospitalisés pour Covid-19 en Belgique, dont un tiers à Bruxelles. Un chiffre biaisé par le nombre d’hôpitaux, particulièrement présents dans la région de la capitale.

"Le profil des patients n’a pas changé, on observe très peu de patients entièrement vaccinés, la majorité ne sont pas vaccinés du tout ou partiellement", précise Yves Van Laethem. 216 patients sont actuellement en unité de soins intensifs. L’âge des patients est lui toujours préoccupant : 2/3 d’entre eux ont moins de 60 ans.

Après Bruxelles, la province de Liège est celle qui compte le plus de personnes hospitalisées. "Il semble y avoir un sérieux problème sur Liège que nous devons surveiller", a notamment affirmé Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral néerlandophone.

La mortalité, elle, est en augmentation de 30%, avec 7 décès par jour la semaine dernière. Mais ce chiffre reste relativement limité en valeur absolue. Un tiers des décès ont logiquement eu lieu à Bruxelles.