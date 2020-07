Coronavirus en Belgique : "Il n’y a pas de vaccin, ni de médicament, le virus est partout. La meilleure chose reste les mesures d’hygiène" (Maggie De Block)

A la veille d’un long week-end qui s’annonce ensoleillé et où de nombreux déplacements de population sont prévus dans le pays et alors qu’au même moment les chiffres de la pandémie augmentent de façon importante, la ministre de la santé, Maggie De Block a tenu à "tirer la sonnette d’alarme".

"Depuis 9 jours les cas augmentent", pointe d’emblée la ministre. En effet, ce vendredi on comptait 199 nouveaux cas de coronavirus, par rapport au chiffre annoncés la veille. Et une moyenne de 114 cas par jour sur la dernière de sept jours. Soit une augmentation de 32%. Quant aux hospitalisations, si les chiffres stagnent c’est aussi parce qu’il y a toujours un délai entre la contamination et la prise en charge médicale, indiquait Brecht Devleesschauwe, épidémiologiste chez Sciensano.

Des indicateurs peu encourageants

La ministre met en garde, actuellement les indicateurs ne donnent plus de signes encourageants. "Nous ne voulons pas perdre notre liberté que nous avons retrouvée, d’autant que l’économie reprend. Ce jeudi, nous aurons un Conseil national de sécurité et si ça continue nous devrons peut-être restreindre nos libertés, et ce n’est pas notre intention".

