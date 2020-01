Coronavirus: en Belgique, il n'y a déjà plus de masques chirurgicaux

Selon le journal Le Soir, la Belgique serait d'ores et déjà en rupture de stock de masques de protection. Signe de panique de la population ? Cela reste à voir. Selon le site du Soir, la demande proviendrait principalement de Chinois établis en Belgique. En Chine, le port de ce type de masque est largement répandue.

" Nous avons informés nos clients que nous n’avons plus de masques en stock et que nos distributeurs se retrouvent également sans stock " a affirmé le CEO de Febelco, le plus grand distributeur de médicaments du Royaume à nos confrères du Standaard.

Chez Newpharma, même problème: " Nos grossistes n’ont plus de masques. Il y a une forte demande pour ce produit mais on ne sait plus y répondre et ce depuis une semaine environ. Je ne sais pas quand on pourra être à nouveau approvisionné ", explique son patron, Jérôme Gobbesso au Soir.