Coronavirus en Belgique : "Ignorer le virus n'est pas une bonne solution"

"C’est indéniablement une courbe inquiétante qui se dessine, les prévisions des experts ne sont pas des plus prometteuses."

"Le nombre de patients hospitalisés est limité, mais il est en augmentation. On sait qu’il y a toujours un délai entre la contamination, le développement des symptômes et l’admission à l’hôpital. Il faudra un certain afin de remettre de l’ordre dans la situation, et pour cela nous devons tous ajuster nos comportements. On prévoit quelques beaux jours en milieu de semaine, et pourrait être tenter d’oublier le virus. On en a tous un petit peu assez de cette situation, c’est normal, mais ignorer le virus n’est pas une bonne solution. Nous devons maintenir les gestes barrière" rappelle Frédérique Jacob.

Le port du masque dans les lieux fréquentés, le maintien de la distance de 1.5m, et se laver les mains, le plus souvent possible, dès que l’on a touché des objets, sont des gestes indispensables si l’on veut limiter l’impact de ce rebond dans l’épidémie.