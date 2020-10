Coronavirus en Belgique : "Grâce au vaccin et la météo, nous devrions retrouver cet été une vie plus proche de celle d’avant"

Fermeture des restaurants, bars, contacts sociaux restreints… Les nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus sont entrées en vigueur ce lundi. Les chiffres sont alarmants, notamment au niveau des hospitalisations. Peut-on espérer une situation plus favorable dans quelques mois ?

Les efforts de plus en plus importants demandés à la population pèsent sur le moral. Et même si tout n’est pas interdit cet hiver, il faut bien avouer que cette épidémie est difficile à vivre. D’autant plus pour les personnes à qui le coronavirus a également coupé les revenus.

Pourra-t-on vivre un "été normal" ? "On pourrait entamer une vaccination au printemps, sur base des données scientifiques disponibles, a estimé Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du Centre de crise de ce lundi. Dans l’état actuel des choses, si rien ne change pas rapport au développement de la vaccination, et grâce aux conditions météo plus favorables, on devrait avoir un impact significatif quant au risque pour les personnes les plus fragiles de développer la maladie et retrouver, sous certains aspects, une vie plus proche de celle d’avant".

Le premier vaccin contre le coronavirus devrait arriver en Belgique en mars, et il serait d’abord administré au personnel soignant et aux personnes vulnérables.