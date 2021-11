Coronavirus en Belgique : grâce à la vaccination, jusqu’à neuf fois moins d’hospitalisations chez les personnes vaccinées chez les 18-64 ans

En effet, il s’agit de personnes avec des profils sociodémographiques différents, et, facteur important aussi, les vaccinés estiment souvent qu’ils peuvent prendre plus de risques puisqu’ils se sentent plus protégés.

Ce qui est intéressant en matière de tranches d’âge, c’est que chez les personnes plus âgées (65 ans et plus) et vaccinées, l’incidence est moins forte que dans le reste de la population adulte. Elle pourrait être liée à une diminution des contacts. Pourtant, cette incidence reste "en nette augmentation".

De même, l’analyse des données permet de voir que les infections et les clusters diminuent considérablement chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le commissaire corona parle de "huit fois plus d’infections chez les personnes non vaccinées". Cela permet également d’expliquer pourquoi les clusters sont moins nombreux dans les écoles secondaires que dans les primaires.

En ce qui concerne les admissions à l’hôpital, Pedro Facon rappelle que pour 14% des personnes hospitalisées, on ne dispose pas d’informations sur le statut vaccinal.

Pour le reste des données, celles-ci montrent qu’au niveau national, le vaccin est véritablement efficace. Au total, dans la tranche des personnes âgées de 18 à 64 ans, on a jusqu’à neuf fois moins d’hospitalisations chez les personnes vaccinées. Parmi les patients hospitalisés de moins de 55 ans, note Pedro Facon, on compte davantage de personnes non vaccinées. Pour celles et ceux âgés entre 65 et 84 ans, c’est trois fois moins d’hospitalisations si on a reçu ses deux piqûres.

Pour les seniors (85 ans et plus), la différence entre vaccinés et non-vaccinés est moins forte. La cause est à rechercher essentiellement dans le profil de cette catégorie, plus fragile et caractérisée par des comorbidités.

En ce sens, Sciensano révèle qu’entre le 21 octobre et le 3 novembre, on a connu 2023 nouvelles hospitalisations : 64% des personnes étaient vaccinées et 36% d’entre eux ne l'étaient pas ou n’avaient pas reçu la deuxième dose. Ces chiffres permettent de mieux comprendre l’analyse : la plupart des personnes hospitalisées (61%) sont âgées de plus de 65 ans : 82% d’entre eux sont vaccinés. Cela s’expliquerait également par le fait que dans cette catégorie, on a des taux de vaccination plus élevés (et donc, plus de probabilités de retrouver des personnes vaccinées hospitalisées, ndlr).

Cette proportion descend drastiquement chez les plus jeunes : les 45-65 ans représentent seulement 22% des hospitalisations : parmi eux, 56% ne sont pas vaccinés. Chez les 18-44 ans, qui représentent 11% des hospitalisations, 67% d’entre eux ne sont pas vaccinés.