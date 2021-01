Coronavirus en Belgique : éviter une troisième vague pour s'assurer le succès de la stratégie de vaccination

Ce samedi, les experts du Commissariat Covid-19 ont tenu une séance de questions/réponses pour la presse. En voici les points importants :

Bilan après 1 semaine de vaccinations

Au total, 8000 Belges ont été vaccinés au cours de la première semaine de vaccination. Pour l’instant, les scientifiques n’ont pas eu de retours alarmants sur d’éventuels effets secondaires lourds : seuls des hausses de température ont été constatées sans aucun effet majeur.

Le premier rapport hebdomadaire sur les effets indésirables au niveau européen (AEM) devrait être publié à partir du 15 janvier.

Les données concernant les vaccinations seront bientôt disponibles. Un baromètre de vaccination va voir le jour, il devrait comporter des statistiques moyennes hebdomadaires plutôt que des données quotidiennes. Ce "dashboard" permettra également de suivre les livraisons et les quantités de vaccins disponibles, jusqu’à ce qu’ils soient administrés.

Deux projets de centres de vaccination

Dans le calendrier présenté ce vendredi, les entités fédérées et les autorités locales évoquent la création de 200 centres de vaccination à travers le pays, ouverts 7 jours sur 7. Concrètement, pour l’instant, il n’y a pourtant que deux projets concrets : un à Bruxelles au Heysel et un autre à Anvers. Plus de détails suivront les semaines prochaines.

Pour le vaccin de Moderna des difficultés logistiques quant à la conservation du vaccin implique que de nouveaux hubs soient créés. En effet, il faudra créer des hubs différents pour Moderna et pour Pfizer dans la mesure où les vaccins du géant américain ne pourront pas être transportés à 8 degrés, une fois décongelés. Ce vaccin est aussi particulièrement fragile et ne peut être transporté sur de longues distances. L’idée est donc de sélectionner des hôpitaux qui seront des hubs propres à Moderna et d’y vacciner le personnel soignant de cet hôpital puis d’élargir à un périmètre proche.

"Si une troisième vague survient, cela aura des conséquences sur la stratégie de vaccination contre la Covid-19", a averti ce samedi le vaccinologue Pierre Van Damme lors d’un briefing en ligne à ce sujet. Selon le membre de la task force vaccination, un personnel important devra être mobilisé pour assurer une vaccination à grande échelle.

"Au mieux nous pourrons maintenir la phase actuelle, au mieux nous pourrons développer la stratégie de vaccination", a estimé Pierre van Damme. "C’est quelque chose qui pourrait motiver la population à suivre les règles."

Les scientifiques travaillent actuellement à l’élaboration d’un baromètre de vaccination, qui devrait donner à la population une image plus complète de l’épidémie. "Ce sera formidable de voir comment le baromètre de vaccination aura un effet sur le baromètre de l’épidémie", a commenté Pierre Van Damme.

Vaccin et assouplissement ? Prudence

Avec le temps, la couverture vaccinale devrait également influencer un éventuel assouplissement des mesures sanitaires. "Mais nous sommes très prudents à ce sujet", a nuancé le vaccinologue. "Nous ne voulons pas donner le sentiment que, parce que vous avez été vacciné, vous pouvez faire n’importe quoi."

Plusieurs bonnes nouvelles concernant les vaccins ont été annoncées ces derniers jours. La Commission européenne a commandé 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer et l’Agence européenne des médicaments (EMA) espère prendre une décision sur l’autorisation de mise sur le marché du vaccin AstraZeneca d’ici la fin janvier. "Le vaccin Johnson & Johnson pourrait également arriver plus tôt que prévu", a ajouté samedi Xavier De Cuyper, de l’Agence fédérale des médicaments (AFPMS) lors de ce briefing. "Fin février est réaliste."

Selon les experts, si une troisième vague se produisait, elle n’aura pas d’impact sur la stratégie besoin. "Plus on peut éviter une troisième vague, plus grande sera la chance que la campagne de la vaccination soit un succès", explique l’épidémiologiste Pierre Van Damme.

Le vaccin Pfizer protégerait du variant britannique

Dirk Ramaekers, professeur à la KULeuven explique : "Sur la base de 20 échantillons, nous sommes en état de dire que le vaccin de Pfizer permettrait d’immuniser contre le variant britannique, mais attention, cette étude n’est pas encore peer-reviewed, on ne peut donc pas encore le prouver avec certitude."

Après Pfizer et Moderna, c’est bientôt au tour d’autres firmes pharmaceutiques de faire approuver leurs vaccins : pour AstraZeneca, c’est fin janvier début février et pour encore Janssen, cela devrait arriver fin février.

Autre bonne nouvelle, une première étude montre que la vaccination neutralise également la variante britannique très contagieuse, a en outre annoncé Pierre Van Damme. "Ce résultat n’a pas encore été confirmé par d’autres études, mais c’est néanmoins très encourageant."

C’est aussi ce qu’a expliqué Jean-Michel Dogné, professeur à l’UNamur et expert vaccination notamment auprès de l’Agence européenne du médicament. Il indique "les vaccins, Pfizer et Moderna et cela devrait être le cas d’AstraZeneca, ont été testés sur une série de plusieurs variants. Il y a des possibilités, en utilisant les anticorps produits par le vaccin de savoir quel impact a le variant sur le vaccin, grâce à des tests en laboratoires. C’est une série de tests qui peuvent être faits rapidement, environ trois semaines. En plus les vaccins ARN peuvent être modifiés rapidement", a-t-il expliqué, confiant.

Appel aux bénévoles

Les scientifiques lancent un appel aux bénévoles pour remplir différentes fonctions dans le cadre du plan de vaccination : "Nous n’avons pas seulement de renforts pour administrer les vaccins, il y a aussi de travail pour gérer l’administratif et la logistique, comme la sécurité et le parking." explique Dirk Ramaekers.