Coronavirus en Belgique : entre amertume et solidarité, dans les maisons de repos on s’adapte aux mesures sanitaires pour les fêtes

La situation sanitaire, même si elle s’améliore, contraint les autorités à ne pas autoriser des fêtes de fin d’année traditionnelles. C’est l’une des décisions qui est tombée au cours du dernier Conseil national de sécurité de ce vendredi. Et depuis ce week-end, les appels à éviter des rassemblements et des célébrations trop importantes se sont multipliés en Belgique.

A Noël, une seule personne vivant en dehors du foyer sera autorisée à joindre la table des festivités. Pour les personnes isolées cela pourra monter à deux. Maximum. Et exceptionnellement, la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu pourra être repoussé jusqu’à minuit. Mais pour les personnes en maison de repos, ces annonces sonnent comme un couperet. La cerise sur le gâteau des mauvaises nouvelles pour une année particulièrement difficile.

Des annonces difficiles auxquelles il faut s’adapter

A la résidence Les Rosiers, les visites sont interdites depuis la première vague, sauf pour des circonstances exceptionnelles. Grâce à cela, la maison de repos n’a connu aucun cas de coronavirus depuis le début de l’épidémie. Et face à la situation sanitaire, la direction a décidé de maintenir cette interdiction.

Pour compenser cette triste nouvelle, plusieurs activités vont être organisées.

Pour beaucoup de résidents, si les choses ne sont pas faciles, certains relativisent. "C’est la première fois que je ne passerais pas noël en famille mais auprès de mes voisines (de la résidence). C’est dommage mais ce n’est pas grave, il y a le téléphone", raconte Anne-Marie. "On est bien entouré", relativise aussi de son côté Roger. Et d’ajouter, "ce ne sera pas comme les autres années, mais ici ça ira".

Mais pour d’autres, c’est parfois un peu plus difficile à vivre. Marie Henriette n’a pas vu ses enfants depuis quelques mois. "On espérait quand même pouvoir passer au moins la journée de noël en famille, c’est dur, mais il faut accepter les mesures. Ce sont des fêtes qu’on aimerait vite passer. Ici j’ai trouvé un bon climat dans cette maison, donc cela passera".

Les résidents de Les Rosiers louent la direction pour son implication et le cadre qui leur est offert. Toutefois, l’absence des proches se fait sentir. "Tout est parfait sauf le manque de visites. Ne pas voir les enfants, c’est le plus dur. Il faut que je puisse les voir. Ils me manquent, ils me manquent, ils me manquent !", raconte les larmes aux yeux Jeanine en pensant aux fêtes de fin d’année qu’elle risque de passer loin de ses deux enfants et quatre petits enfants. "J’espère que l’on trouvera une solution […] il y a le cœur aussi qui parle", ajoute-t-elle.

S’organiser pour tenter de faire vivre les fêtes

A la résidence Les Rosiers, à Saint Ghislain, les résidents sont unanimes, face à cette crise, tout à fait pour rendre cette période la moins pénible possible et ils sont nombreux à rendre hommage au travail du personnel.

Mais après les annonces, pour la direction il va aussi s’agir de mettre les bouchées doubles et continuer d’apporter le sourire aux résidents, malgré les annonces. "On va encore plus chouchouter nos résidents. On ne va évidemment jamais combler le vide mais essayer quand même pour que les fêtes se passent dans les meilleures conditions possibles", explique Alexandre Graci, le directeur de la résidence.

Décoration, activités, rafraîchissement des lieux… Beaucoup de choses sont mises en place. Cela aussi pour combler le fait qu’il n’y aura pas d’exception à la règle dans cette résidence, afin de loger tout le monde à la même enseigne, les visites seront interdites pendant cette période. "Mais on se réinvente, on fera un noël 2.0", explique le directeur.