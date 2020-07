Coronavirus en Belgique : Emmanuel André lance un nouvel appel à la prudence et demande de réduire les contacts "au minimum"

Emmanuel André a lancé un appel aux citoyens belges ce vendredi soir via le réseau social Twitter. Dans son message, il rappelle des consignes sanitaires de base pour tenter de contenir la prorogation du coronavirus et recommande de réduire les contacts entre personnes "au minimum".

Alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus a fortement progressé cette semaine avec 220 nouvelles contaminations au Covid-19 en moyenne sur la semaine écoulée, le virologue a publié ce message :

"Conseil à tous : limitez vos contacts sociaux au minimum, portez un masque, maintenez une distance physique et lavez-vous les mains régulièrement. On est repartis dans une vague, et ce que vous faites aujourd’hui n’aura d’impact que dans une semaine".