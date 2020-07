Coronavirus en Belgique : du 16 au 22 juillet, le nombre moyen d'infections a été de 255,3 par jour

Anvers, province la plus touchée

Depuis le 9 mai, les chiffres n’avaient pas été aussi élevés. Moins de la moitié des nouveaux cas de contamination proviennent de la province d’Anvers. Avec plus de cinq fois plus de contaminations que la semaine précédente (+520%). Après Anvers, la plus grande augmentation enregistrée en une semaine est à trouver dans le Limbourg, soit 47%, pour atteindre 139 cas. Il n’y a qu’à Bruxelles (-6%) et dans le Brabant wallon (-3%) que la tendance est négative.

En outre, samedi, 19 nouvelles hospitalisations ont été signalées en Belgique. 31 patients sont, eux, sortis de l’hôpital. Cela porte le nombre total d’enregistrement dans les hôpitaux à 212. Parmi ceux-ci, 45 sont en soins intensifs. C’est 4 de plus que vendredi. On dénombre à présent 9821 décès dus au coronavirus dans le Royaume, depuis le début de l’épidémie.