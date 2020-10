Coronavirus en Belgique : doublement hebdomadaire des cas et des hospitalisations..."la semaine prochaine est cruciale", alerte Yves Van Laethem

L’évolution des cas de coronavirus en Belgique montre une augmentation marquée. Dès 11 heures, suivez la conférence de presse du Centre interfédéral de crise Coronavirus sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique. L’Institut de santé publique Sciensano y donnera davantage d’informations sur la situation actuelle.

Pour l’heure tous les indicateurs sont au rouge. Ce vendredi les autorités ont revu les protocoles sanitaires dans de nombreux secteurs comme le sport ou encore la culture.

►►► Lire aussi : coronavirus en Belgique le 23 octobre : 16.746 nouveaux cas rapportés et 498 hospitalisations en 24 heures, 573 patients en soins intensifs

"Les infections et hospitalisations continuent d’augmenter sur tout le territoire : Bruxelles et la Wallonie sont les régions les plus touchées en Europe et la situation est particulièrement alarmante en province de Liège", premier constat du porte-parole du centre de crise Yves Van Laethem.

Sur les sept derniers jours on constate que l’on dépasse les 10.000 cas par jour. Les infections et de même pour les hospitalisations la situation est particulièrement préoccupante. "L’arrivée en soins intensifs double tous les huit à neuf jours". "Dans ce contexte, on s’attend la semaine prochaine à dépasser le cap des 20.000 cas par jour. Cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment", a indiqué le porte-parole.

Augmentation des cas chez les personnes à risques

Ce taux d’infection est toujours plus marqué chez les jeunes mais l’augmentation commence à atteindre "des tranches d’âge plus âgées. Aujourd’hui la moitié des cas à plus de 37 ans".

Mais l’inquiétude est grande pour les personnes à risque "chez les plus de 70 ans on a un doublement tous les sept jours et chez les plus de 90 ans on a un doublement tous les cinq jours. Les plus de 90 ans en proportion par rapport à leur présence en nombre dans la société sont actuellement avec le deuxième taux d’infection le plus élevé après les 20 à 30 ans".

Augmentation rapide en Flandre

Les plus fortes hausses actuelles sont dans les Flandres. Les chiffres dans ces provinces doublent tous les sept jours, plus qu’ailleurs. Toutefois, en nombre absolu, "c’est toujours dans les provinces de Liège, du Hainaut et de Bruxelles-Capitale avec 1954 nouveaux cas par jour à Liège, 1691 dans le Hainaut et 1525 à Bruxelles".

Hospitalisations : "la semaine prochaine est cruciale"

Quant aux hospitalisations, le Hainaut, Liège et Bruxelles sont les touchées. En Belgique on compte 3649 patients hospitalisés, dont 573 en soins intensifs. "Le doublement se fait tous les neuf jours" au niveau national.

"La semaine devant nous sera particulièrement cruciale pour savoir si on a réussi à sauver nos capacités", met en garde Yves Van Laethem. Et d’ajouter, "qui reste à la maison peut sauver des vies".

Décès

Parallèlement, "les décès continuent d’augmenter. Ce lundi 19 octobre on compte 49 décès. En moyenne nous déplorons 35 décès par jour soit une augmentation de 55% par rapport à la semaine précédente. La plupart des décès ont lieu dans les hôpitaux mais 4 décès sur 10 sont des patients qui proviennent des maisons de repos.

Les maisons de repos relativement épargnées… oui mais

A propos des maisons de repos : "la tendance à la stabilisation qui semblait s’opérer en Wallonie s’est transformée malheureusement en augmentation. Le nombre d’infection a plus que doublé en une semaine. En Flandre, si le taux de contamination est plus faible, l’augmentation se poursuit-on y constate un doublement tous les sept jours. A Bruxelles, bonne nouvelle si l’on peut dire, la tendance semble se stabiliser".

"Le 13 octobre, à Bruxelles on notait 13 résidents pour 1000 personnes infectés en maison de repos, 11 pour 1000 en Flandre et 34 pour 1000 en Wallonie. Dans quel pourcentage, y a-t-il au moins un cas de Covid dans les maisons de repos : 17% des maisons de repos en Flandre, 27% à Bruxelles et de 33% en Wallonie".

La majorité des maisons de repos sont encore relativement épargnées toutefois les chiffres augmentent.

Et lorsque l’on s’intéresse aux maisons de repos qui font face à des situations plus graves avec notamment 10 cas pour 1000 résidents. On constate que le nombre est encore relativement léger : 1,9% à Bruxelles, 3,4% en Flandre et 7,4% en Wallonie.

Situation sanitaire en chiffres

Ce vendredi, la Belgique a franchi le cap des 10.000 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 avec une moyenne de 10.454 cas par jour, ressort-il de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. C’est une augmentation de 69% par rapport à la semaine précédente. Au cours des dernières 24h ce sont 16.746 nouveaux cas qui ont été rapportés en 24 heures, un record absolu depuis le début de l’épidémie.

Et les chiffres des hospitalisations inquiètent particulièrement le secteur de la santé. Un total de 3649 patients est actuellement hospitalisé en Belgique pour le Covid-19 (+11%) et 573 sont traités en soins intensifs (+9%). 496 admissions supplémentaires enregistrées en 24 heures, soit le plus haut nombre relevé depuis le 4 avril, en plein pic de l’épidémie. On devrait donc bientôt dépasser le pic absolu de la première vague, qui était de 629 le 28 mars. La capacité actuelle des lits de soins intensifs est de 1993. Selon Sciensano, les hospitalisations sont en hausse de 82%, avec une moyenne de 350 nouvelles admissions par jour.

La courbe des décès suit malheureusement la même tendance : Le nombre de décès continue en conséquence à augmenter lui aussi, avec 49 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Sciensano compte une moyenne de 35 décès par jour.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 270.132 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.588 en sont décédées. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 16,6% à l’échelle nationale.