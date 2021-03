Coronavirus en Belgique : deux tiers des jeunes font moins de sport depuis le confinement, une situation préoccupante

Pour de nombreux jeunes, faire du sport en plein air le dimanche est une habitude. Enfin, c’était le cas avant la crise du Covid-19. Le premier confinement les a obligés de rester la maison. "Après, quand on a pu ressortir, ça a été un peu compliqué, après autant de mois, raconte Alexandro, 16 ans. J’étais un peu plus fatigué, je sentais que j’étais plus autant en forme qu’avant, je n’avais plus autant de force."

Au département des sciences de la motricité à l’université de Liège, Alexandre Mouton a mené une étude auprès de 2000 jeunes, et pour lui, "ce n’est pas forcément une surprise". "Au moins deux tiers des jeunes ont diminué leur pratique d’activité physique depuis un an, explique-t-il. On se rend compte qu’ils sont maintenant un sur sept à respecter les recommandations officielles de l’OMS : une heure d’activité physique par jour."

Autre problème révélé par cette étude, un jeune sur deux passe désormais plus de 8 heures par jour devant un écran. "On bouge moins, certainement, reconnaît Gilles, père d’un ado de 13 ans. Il y a plus de jeux vidéo ou de cuisine, de pâtisserie, que de sport, effectivement." Même constat chez Alexandro : "Pendant le confinement, j’ai beaucoup augmenté mon temps sur les écrans et après, je me sentais trop fatigué, pas très bien."

Et ce manque d’activité peut avoir toutes sortes de répercussions, notamment sur le sommeil. "On se rend compte qu’un élève sur deux signale qu’il a une mauvaise qualité de sommeil, note Alexandre Mouton. On voit donc vraiment que les impacts de cette faible pratique d’activité physique sont non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau mental et social, et que s’il n’y a pas de changements assez rapides, on va vers des éléments assez dramatiques dans les mois qui viennent."

Selon l’OMS, les activités sportives ont aussi des effets psychologiques bénéfiques car elles aident à mieux surmonter l’anxiété chez les jeunes, fréquente en cette période de crise.