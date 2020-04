Coronavirus en Belgique : des virologues mettent en garde contre un relâchement du confinement

Des personnes qui prennent l'air et qui profitent du beau temps dans un parc, souvent trop proches les unes des autres, c'est de plus en plus le cas ces derniers jours. Au fil des semaines, les mesures de confinement sont de moins en moins respectées par la population.

Steven Van Gucht, virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, met en garde contre une attitude trop laxiste vis-à-vis des mesures de confinement en cette période. "Je pense que nous devons faire attention", a-t-il déclaré dimanche sur la chaîne de télévision VTM. "Il est normal que les gens se lassent des mesures. Mais nous devons être conscients que le virus continue de circuler. Si nous devenons plus laxistes maintenant, nous en verrons les effets dans deux semaines."

Selon le virologue, les derniers chiffres confirment "la tendance encourageante" de ces derniers jours. Le nombre d’admissions à l’hôpital se stabilise tandis qu’on enregistre également une légère baisse des patients en soins intensifs. Mais pour les experts, il est trop tôt pour envisager une sortie du confinement car les chiffres issus des hôpitaux ne le permettent pas.

Et comme d’autres experts, Steven Van Gucht met en garde contre un relâchement du confinement et des mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus.

Le virologue considère par ailleurs qu’il sera "difficile" de voyager à l’étranger cet été. "Mais nous serons plus libres que nous ne le sommes actuellement", a-t-il ajouté. "J’espère que nous pourrons nous asseoir à une terrasse."

Et Steven Van Gucht n'est pas le seul à craindre un relâchement de la population vis-avis des mesures de confinement.

Éviter un verrouillage "de type Wuhan", pour Marc Van Ranst

Marc Van Ranst a également mis en garde contre les conséquences possibles d'un respect réduit des restrictions sur la couronne. Dans un post sur Facebook, le virologue est très clair. "Il y a donc des individus qui, par leur mauvaise conduite, vont nous rapprocher d'un verrouillage de type Wuhan ! Et ensuite, vous n'êtes plus autorisé à faire du sport ou à travailler dehors".

"Tout le monde doit comprendre à quel point la situation est fragile en ce moment, et à quel point nous sommes proches d'un renforcement des mesures actuelles si le nombre d'admissions à l'hôpital augmente à nouveau", écrit encore le docteur Van Ranst.

Le virologue insiste : "Personne ne trouve ça chouette de rester confiné et ne pas voir ses amis, mais les mesures actuelles doivent rester ce qu'elles sont et doivent être suivies".

Le déconfinement ? Pas pour tout de suite

"Cela fait une semaine qu'on est sur un plateau au niveau du nombre d'hospitalisations nettes, et ce plateau est plutôt préoccupant car il faut qu'une descente s’amorce avant qu'on puise parler de déconfinement", explique l'épidémiologiste Simon Dellicour.

Si personne aujourd'hui ne s'avance sur une date exacte pour une sortie du confinement, les conditions sont connues. Sauf surprise, le confinement et les mesures actuelles devraient être prolongés jusqu'au 3 mai. La décision est attendue mercredi à l'issue du Conseil national de sécurité.